FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag leicht zugelegt. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 153,58 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,97 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt nach den Kursverlusten vom Donnerstag. Im Tagesverlauf wird zunächst nicht mit stärkeren Impulsen gerechnet. Am Vormittag stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Am Nachmittag dürften neue Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung im Handel mit Staatsanleihen sorgen. Auf dem Programm steht der PCE-Deflator für April. Das ist ein Indexwert zur amerikanischen Preisentwicklung, an dem sich die US-Notenbank Fed orientiert und der daher an den Finanzmärkten beachtet wird./jkr/eas