FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag kräftig zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 1,84 Prozent auf 140,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel unter die Marke von zwei Prozent. Mit 1,92 Prozent rangierte sie deutlich unter ihrem unlängst erreichten elfjährigen Höchststand von 2,35 Prozent.

Zulauf erhielten als sicher empfundene Anlagen wie Bundeswertpapiere zunächst aufgrund der trüben Stimmung an den Finanzmärkten. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen schwach aus: Die Industriestimmung sank auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als zwei Jahren, wie S&P Global mitteilte. Die Kombination aus schrumpfendem Industriesektor und steigendem Inflationsdruck werde die Konjunktursorgen in der Eurozone weiter vergrößern, kommentierte S&P-Chefökonom Chris Williamson.

Am Nachmittag kamen schwache Wirtschaftszahlen aus den USA hinzu. Sowohl Umfragewerte aus der Industrie als auch Zahlen vom ohnehin angezählten Immobilienmarkt enttäuschten die Erwartungen. Offenbar wurden durch die Daten die hohen Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed gedämpft, was sich in fallenden Kapitalmarktzinsen niederschlug. Im Gegenzug legten die Anleihekurse zu.

