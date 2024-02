FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel leichte Kursgewinne erzielt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 132,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 2,45 Prozent. Der Handelsauftakt verlief ruhig.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Wachstumsdaten aus den USA Interesse wecken. Die stabile US-Wirtschaft, für die viele Fachleute vor nicht allzu langer Zeit eine Rezession vorhergesagt hatten, ist ein entscheidender Grund für die anhaltend straffe Geldpolitik der US-Zentralbank Fed. Zusammen mit der zähen Inflation gibt sie den Ausschlag, warum sich in den Vereinigten Staaten derzeit keine raschen Zinssenkungen abzeichnen.

Seitens der Federal Reserve wollen sich zur Wochenmitte einige hochrangige Redner zu Wort melden. Darunter befindet sich der einflussreiche Notenbankchef von New York, John Williams. In den vergangenen Wochen haben viele Fed-Vertreter raschen Zinssenkungen eine Absage erteilt. Die Lockerungserwartungen an den Märkten für dieses Jahr haben sich deshalb seit Ende Januar fast halbiert./bgf/stk