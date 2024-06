FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn im Kurs leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,04 Prozent auf 129,70 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab leicht auf 2,66 Prozent nach.

Zahlen vom britischen Arbeitsmarkt deuteten am Morgen auf eine schwächere Verfassung hin. Die Arbeitslosigkeit stieg in den drei Monaten bis April an, die Beschäftigung ging weiter zurück. Allerdings vollzieht sich die Eintrübung auf robustem Niveau. Die Zahl der offenen Stellen ging zwar weiter zurück, sie liegt aber immer noch relativ hoch. Die Löhne und Gehälter steigen nach wie vor kräftig, was die Geldpolitik der britischen Notenbank erschwert.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten. Während der Datenkalender im Euroraum weitgehend leer ist, steht in den USA lediglich das Mittelstandsbarometer NFIB auf dem Programm. In Europa melden sich einige Notenbanker aus der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Wort, darunter Chefvolkswirt Philip Lane./bgf/jkr