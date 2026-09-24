24.09.2026 09:01:38

Deutsche Anleihen legen nach Kursrutsch am Vortag etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach dem Rutsch am Vortag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,13 Prozent auf 120,12 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,55 Prozent.

Die Entwicklung am Ölmarkt verunsichert die Anleger weiter. Denn sie ist momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen. Am Vortag waren die Renditen an den Anleihemärkten kräftig gestiegen. Denn die zuletzt etwas moderateren Ölpreise hatten wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen mehr als 103 Dollar.

Für Impulse könnte auch das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland sorgen. Die Vorgaben sind aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) leicht positiv. Zu hoch sollten die Erwartungen aus ihrer Sicht aber nicht gesteckt werden. Es werde sich noch zeigen, wie widerstandsfähig die deutschen Unternehmen gegenüber den (geo-)politischen Herausforderungen seien, mahnten die Experten./jha/stk

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt Gewinne ein -- DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen