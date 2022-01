FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit zusätzlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 170,73 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,1 Prozent. In der vergangenen Woche war die Rendite erstmals seit knapp drei Jahren leicht positiv gewesen.

An den Finanzmärkten bleibt die Lage geprägt durch erhöhte Unsicherheit und entsprechend hohe Kursschwankungen. Für Verunsicherung sorgen die absehbar straffere US-Geldpolitik und die Spannungen zwischen der Ukraine und dem Westen einerseits sowie Russland andererseits. Anleger greifen daher vermehrt zu als sicher geltenden Anlagen, zu denen Bundeswertpapiere zählen.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer unter anderem auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Ifo-Institut veröffentlicht sein Geschäftsklima. Die monatliche Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Angesichts der grassierenden Omikron-Variante wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.

/bgf/eas