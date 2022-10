FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet und haben damit an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,49 Prozent auf 136,99 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,28 Prozent.

"Die Erholung des Bund Futures dürfte allmählich in Widerstände laufen", schreiben Experten der Dekabank in einem Morgenkommentar. Seit Freitag konnte sich der Future von jüngsten Kursverlusten erholen. Diese hatten die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit Ende der vergangenen Woche im Gegenzug noch über 2,50 Prozent steigen lassen und damit auf den höchsten Stand seit 2011.

An den europäischen Finanzmärkten richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Nach Einschätzung von Analysten wird die EZB die Zinsen angesichts der Rekordinflation erneut deutlich um 0,75 Prozentpunkte erhöhen.

Jüngste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession befindet. Auch das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, dürfte Signale einer schwachen Konjunktur liefen. Die Ifo-Daten werden am Vormittag erwartet und könnten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/jcf/jha/