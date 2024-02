FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 133,94 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,31 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt bleibt das Interesse der Anleger auf US-Konjunkturdaten gerichtet, von denen man sich neue Hinweise auf die Geldpolitik der Notenbank Fed erhofft. "Ausgehend von der Unsicherheit um den Stand der US-Wirtschaft dürften die heute zu veröffentlichenden Wirtschaftsdaten erneut für die Leitzinserwartungen wichtig sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

Auf dem Programm stehen am Nachmittag unter anderem Daten zur Entwicklung der Einfuhrpreise und der Umsätze im Einzelhandel. In der ersten Wochenhälfte hatte ein unerwartet schwacher Rückgang der Inflation in den USA den Erwartungen an eine baldige Zinssenkung einen Dämpfer versetzt, was den Renditen starken Auftrieb verlieh. Seit Mittwoch zeigt sich am Anleihemarkt eine Gegenbewegung./jkr/bgf/stk