FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,46 Prozent auf 134,12 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,44 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach unten.

Für Auftrieb bei den Kursen sorgten am Morgen Preisdaten aus Deutschland. Die Erzeugerpreise stiegen im März zwar erneut deutlich an, allerdings ist der Preisauftrieb weiter rückläufig. Zudem wurden die Markterwartungen unterschritten. Der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Zinsen weiter zu erhöhen, nimmt damit tendenziell etwas ab.

Am Nachmittag dämpften zudem schwache Konjunkturdaten aus den USA die Risikofreude der Investoren und sorgten generell für mehr Nachfrage nach festverzinslichen Papiere. Ein Indikator für das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia war im April deutlich abgesackt und auf den tiefsten Stand seit den Anfangszeiten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gefallen. Zudem war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt weiter gestiegen./jkr/he