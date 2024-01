FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Am späten Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,57 Prozent auf 134,47 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,29 Prozent. In den Ländern der Eurozone zeigte sich allgemein ein deutlicher Rückgang der Renditen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat trotz zunehmender Konjunktursorgen Forderungen nach einer Zinssenkung vorerst nicht nachgegeben. Der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) besorgen können, bleibt bei 4,5 Prozent. Es sei Konsens im EZB-Rat, "dass es verfrüht ist, über Zinssenkungen zu diskutieren", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach den geldpolitischen Beschlüssen.

Nach Einschätzung von Peter Sidorov, Analyst bei der Deutschen Bank, hat Lagarde mit ihren Äußerungen dennoch "die Tür offen gelassen für eine schnelle Kursänderung", falls künftige Konjunkturdaten diese erforderlich machen sollten. Käme es in den kommenden Monaten zu einem schwächeren Wachstum und einer geringeren Inflation als erwartet, wäre eine Zinssenkung bereits im April denkbar, sagte Sidorov./jkr/he