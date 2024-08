FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lege am Vormittag um 0,35 Prozent auf 134,47 Punkten zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,22 Prozent.

Die Renditen gerieten am Vormittag nach der Veröffentlichung von Preisdaten aus deutschen Bundesländern unter Druck. In einer Reihe von Bundesländern hat sich die Inflation im August spürbar abgeschwächt. Die Preisdaten für die gesamte Bundesrepublik werden am frühen Nachmittag erwartet. Die erste Schätzung für die gesamtdeutsche Inflation basiert auf Daten aus ausgewählten Bundesländern und dürfte ebenfalls einen Rückgang der Teuerung zeigen.

Zuvor hatten bereits Preisdaten aus Spanien einen Rückgang der Inflation gezeigt. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ist die Teuerungsrate im August auf 2,4 Prozent gesunken, nach 2,9 Prozent im Monat zuvor.

An den Finanzmärkten wird im September fest mit einer weiteren Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) gerechnet. Die Preisdaten aus Deutschland und Spanien verstärken die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen, was die Renditen am Markt für Bundesanleihen belastet./jkr/stk