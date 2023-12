FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstagmorgen im Kurs leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zu Handelsbeginn um 0,24 Prozent auf 135,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,22 Prozent. Sie liegt damit etwas über dem in der vergangenen Woche markierten Tief seit April von 2,16 Prozent.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke an den Finanzmärkten in Richtung USA. Am Nachmittag werden neue Inflationsdaten erwartet, die für die Geldpolitik der US-Zentralbank Federal Reserve von hoher Bedeutung sind. Es wird mit einer weiteren, wenn auch nur leichten Abschwächung der einst hohen Teuerung gerechnet. Die Fed entscheidet am Mittwoch über ihren Kurs. Es wird mit stabilen Leitzinsen gerechnet.

/bgf/stk