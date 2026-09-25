25.09.2026 08:46:38

Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne nach jüngstem Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben zum Wochenausklang nach dem jüngsten Kursrutsch etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann am Freitagmorgen 0,21 Prozent auf 119,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,57 Prozent.

"Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Nach dem jüngsten Schub beruhigte sich die Lage am Ölmarkt etwas. Grund sind vage Hoffnungen auf diplomatische Schritte mit Blick auf den Iran-Krieg.

"Die Zinserhöhungserwartungen haben in den letzten Tagen weiter zugenommen. Das gilt im Hinblick auf die EZB, aber auch bezüglich der Fed. Solide Konjunkturindikatoren haben dazu beigetragen, ebenso wie das weiterhin hohe Energiepreisniveau", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Entsprechend hätten sich Notenbanker beiderseits des Atlantiks für weitere geldpolitische Straffungsschritte ausgesprochen. Dies hatte die Renditen zuletzt kräftig nach oben getrieben./jha/stk

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