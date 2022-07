FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 148,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 1,36 Prozent. Das Achtjahreshoch von Mitte Juni bei 1,92 Prozent wird mittlerweile klar unterschritten.

Bereits an den vergangenen Tagen zuvor hatten Rezessionsängste die Anleihekurse merklich gestützt. Befürchtet wird, dass die Notenbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation die Konjunktur zu stark belasten und eine wirtschaftliche Talfahrt auslösen. Diese Bedenken haben die Renditen am Kapitalmarkt zuletzt gedrückt, nachdem sie in den Wochen zuvor wegen der hohen Inflationsraten stark gestiegen waren.

In der Eurozone ist die Industriestimmung im Juni auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Am Nachmittag schauen die Märkte auf den Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie, der als guter Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA gilt.

Nur vorübergehend wurden die Anleihen durch die erneut gestiegene Inflationsrate in der Eurozone belastet. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Juni laut einer ersten Schätzung um 8,6 Prozent im Jahresvergleich. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einer Rate von 8,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Preisanstieg noch bei 8,1 Prozent gelegen. Die Inflationsrate im Euroraum war noch nie so hoch seit Einführung der Gemeinschaftswährung als Buchgeld im Jahr 1999

"Der Preisauftrieb im Euroraum hat in den vergangenen Monaten eher noch an Fahrt gewonnen", kommentierte Christoph Weil, Volkswirt bei der Commerzbank. "Die Inflationsrate wird den Hochpunkt wohl erst im Herbst erreichen." Die Europäische Zentralbank (EZB) hat für den Juli eine erste Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Sie hinkt damit zeitlich nicht nur der US-Notenbank, sondern auch anderen europäischen Notenbanken hinterher./jsl/bgf/stk