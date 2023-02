FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Bis zum Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 136,69 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,30 Prozent.

Anfänglich deutlichere Kursgewinne gaben die Anleihen größtenteils wieder ab. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen besser als erwartet aus. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

Die Inflation in Frankreich zog im Januar zwar etwas an, dieser Anstieg war jedoch erwartet worden. Eine negative Überraschung wie am Vortag blieb aber aus: Am Montag hatte ein deutlicher Inflationsschub in Spanien für erhebliche Belastung an den Anleihemärkten gesorgt. Hintergrund ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die um so straffer ausfallen dürfte, je höher die Inflationsraten liegen.

Am Nachmittag steht in den USA noch eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Kalender. So werden Daten zum Immobilienmarkt und zu dem Verbrauchervertrauen veröffentlicht./jsl/bgf/mis