FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs leicht gestiegen. Gegen Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 135,40 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen ging leicht auf 2,41 Prozent zurück.

Am Markt war die Rede von einem Handel in ruhigen Bahnen. Konjunkturdaten sendeten keine entscheidenden Impulse. Während die Industrieproduktion in der Eurozone im Dezember zurückging, weitete sich das Defizit in der Handelsbilanz im selben Monat wieder aus. Im Gesamtjahr 2022 war der Außenhandel des Währungsgebiets stark defizitär. Ausschlaggebend dürften vor allem die teuren Energieimporte infolge des Ukraine-Kriegs gewesen sein.

Am Nachmittag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf US-amerikanische Konjunkturdaten. Es werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft und sind daher wichtig für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed.

Am Dienstag hatten Inflationszahlen aus den USA eine nur leicht rückläufige Teuerung ergeben. Die Federal Reserve steht daher um so mehr in der Pflicht, gegen die hohe Inflation vorzugehen. An den Kapitalmärkten hatte das für zusätzlichen Zinsauftrieb gesorgt./bgf/jkr/stk