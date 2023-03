FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen. Bis zum Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 131,81 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,63 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der Vorwoche markierten Höchststands seit dem Jahr 2011.

Etwas gestützt wurden die Anleihemärkte durch schwächer als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt . Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, sind in der vergangenen Woche spürbar gestiegen. Zwar ist das Niveau im längeren Vergleich immer noch niedrig. Allerdings wird die Entwicklung des Arbeitsmarkts an den Finanzmärkten mit Argusaugen verfolgt. Der Arbeitsmarkt hat eine hohe Bedeutung für die US- Geldpolitik .

Der französische Notenbankchef, Francois Villeroy de Galhau, hat sich unterdessen für ein weiter entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation in der Eurozone ausgesprochen. In einem am Donnerstag vom Sender "France Info" ausgestrahlten Fernsehinterview machte er aber keine Angaben zum Ausmaß der künftigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Das Inflationsziel werde seiner Einschätzung nach Ende 2024 oder Anfang 2025 erreicht sein. "Dies ist eine Verpflichtung und nicht nur eine Prognose", sagte Villeroy de Galhau, der im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet.