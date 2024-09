FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,10 Prozent auf 133,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent.

In der Eurozone stehen am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Montag hätten sich deutsche Anleihen wegen der Ergebnisse der ostdeutschen Landtagswahlen schwächer entwickelt als in Frankreich oder der Peripherie der Eurozone, schreibt die Dekabank in einem Ausblick. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen.

"Die generelle Richtung bei langen Bundrenditen wird aber weiterhin vom US-Treasurymarkt bestimmt", heißt es in dem Ausblick weiter. "Entsprechend liegt der Fokus heute vor allem auf dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, auch wenn im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts die Marktreaktionen begrenzt sein sollten."/jsl/jkr/mis