03.07.2026 08:37:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,04 Prozent auf 126,86 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,91 Prozent.

Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht hatte den deutschen Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienmärkten am Vortag kaum bewegt. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse am Vortag ein wenig durch die vor diesem Hintergrund sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.

Zum Wochenausklang sind unterdessen kaum größere Impulse zu erwarten. Denn in den USA ruht der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit./jha/stk

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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.

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