16.11.2026 10:22:38

Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag ein wenig zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 121,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,38 Prozent.

Ein wenig gestützt wurden die Anleihekurse durch die leicht gesunkenen Rohölpreise. Eine Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht. Ansonsten fehlte es an klaren Impulsen.

Im weiteren Tagesverlauf werden noch Zahlen zur Industrieproduktion aus der Eurozone veröffentlicht. Hier werden aber keine großen Überraschungen erwartet, da die Daten aus den Mitgliedsländern bereits bekannt sind. Es wird ein leichter Anstieg der Produktion im September prognostiziert.

"Die neue Woche wird voraussichtlich weniger von Konjunkturdaten als von unternehmensspezifischen und geopolitischen Ereignissen geprägt sein", kommentierten die Experten der Dekabank. Die wichtigste Konjunkturzahl der Woche sei die ZEW-Umfrage für Deutschland am Dienstag./jsl/jha/

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