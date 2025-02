Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne vor dem US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen habe am Freitag vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,07 Prozent auf 133,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,36 Prozent.

Die am Vormittag veröffentlichten Daten aus der deutschen Industrie bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Gesamtproduktion war im Dezember stärker als erwartet gefallen. Die Aussichten für die schwächelnde Industrie sind nach Einschätzung von Volkswirten für dieses Jahr kaum besser.

"Die deutsche Industrie tut gut daran, erst gar nicht auf eine deutliche Erholung des globalen verarbeitenden Gewerbes zu setzen", kommentierte der VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. "Eine konservative Planung ist in Anbetracht etwaiger Handelskonflikte mit den USA angebracht." Eine leichte Besserung nach den zuletzt zwei sehr schwachen Jahren sei jedoch möglich. Die deutschen Exporte sind im Dezember unerwartet gestiegen.

Die Finanzmärkte warten auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Die Brände in Kalifornien dürften nach Einschätzung der Dekabank beim Beschäftigungsaufbau im Januar zu einer Belastung von 50.000 Stellen führen. Zudem gebe es eine umfassende Revision der Daten-Historie. Der Arbeitsmarkt ist auch ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. "Ohne eine klare Abschwächung am Arbeitsmarkt dürfte der Markt weiterhin keine Leitzinssenkung für März einpreisen."/jsl/jkr/jha/