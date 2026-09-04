Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,04 Prozent auf 122,88 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,35 Prozent. Zuletzt hatte sie noch den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren erreicht.

Entscheidende Impulse für den weiteren Kurs am Rentenmarkt dürften die im Tagesverlauf erwarteten US-Arbeitsmarktdaten liefern. Diese spielen auch eine wichtige Rolle bei den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. "Eine weitere Abschwächung am Arbeitsmarkt wäre ein starkes Argument gegen eine Zinserhöhung ", betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Der Ölpreisschub im Zuge der Eskalation des Iran-Kriegs hatte zuletzt die Inflationssorgen geschürt und damit die Renditen an den Anleihemärkten spürbar in die Höhe getrieben. Zuletzt ging die Erwartungen an eine baldige Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed aber deutlich zurück. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte und einer Beibehaltung des aktuellen Niveaus halten sich laut Altmann aktuell die Waage./jha/stk