FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 122,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,36 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Bereits am Vortag hatten sich die Anleihekurse kaum verändert und nicht auf die gesunkenen Ölpreise reagiert. Schließlich ist eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf nicht in Sicht.

Am Vormittag wird noch die ZEW-Umfrage veröffentlicht. Große Veränderungen erwarten Analysten allerdings nicht. In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen an. Auch die Entwicklung der US-Technologieaktien dürfte den Anleihemarkt beeinflussen. Am Abend legt der KI-Chipkonzern NVIDIA seine Quartalszahlen vor./jsl/jkr/stk