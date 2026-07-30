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30.07.2026 09:22:38
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne zum Start
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen handel etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,09 Prozent auf 124,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,17 Prozent.
Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend prägte Zurückhaltung das Geschehen. Nicht eindeutig waren unterdessen die Aussagen der US-Notenbank. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh ließ bei seiner zweiten Leitzinsentscheidung nach Ansicht von Marktteilnehmern Fragen offen.
"Einerseits schien Warsh damit zufrieden zu sein, dass die Finanzmärkte in den vergangenen Wochen die monetären Konditionen durch steigende (reale) Renditen restriktiver gestaltet haben", merkte Eckhard Schulte, Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalter Main Sky Asset Management, an. "Andererseits ließ er erneut keinen Zweifel daran, dass die Fed es mit dem Zwei-Prozent-Inflationsziel sehr ernst meint und hier liefern wird."/jha/mis
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