FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Nennenswerte Impulse gab es nach Weihnachten zunächst nicht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab bis zum Nachmittag um 0,08 Prozent auf 172,40 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,25 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone legten die Renditen meistens zu.

Dem Markt fehlte es an Impulsen, da keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Kursgewinne an den Aktienmärkten belasteten die Anleihen. Die nach wie vor hohen Infektionen mit dem Corona-Virus drücken etwas auf die Stimmung. An den Finanzmärkten wächst die Zuversicht, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante die wirtschaftliche Entwicklung weniger als zunächst erwartet belasten wird. Experten verwiesen auf die möglicherweise geringere Krankheitsschwere./jsl/he