FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gefallen. Bis zum Nachmittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 155,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,99 Prozent.

Am Vortag hatten die Anleihekurse noch deutlich nachgegeben. Robuste Daten aus der Industrie der Eurozone belasteten die Anleihen kaum. Die Industrieproduktion ist im Juli merklich stärker als erwartet gestiegen. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat deutlich nach oben revidiert.

Am Anleihenmarkt hat sich der Zinsauftrieb zuletzt wieder etwas verstärkt, obwohl der Preisdruck in den USA jüngsten Daten zufolge ein wenig nachgelassen hat. Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass sich die Teuerung im Juli unerwartet stark abgeschwächt hat, zeichneten am Freitag Daten zu den Einfuhrpreisen ein ähnliches Bild: Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern ließ im Juli deutlicher als erwartet nach. Allerdings haben Vertreter der US-Notenbank ihre Entschlossenheit demonstriert, weiter mit Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung vorgehen zu wollen.

Positiv aufgenommene Daten zur Stimmung der US-Verbraucher bewegten die deutschen Anleihen kaum. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg im August stärker als erwartet. Es war der zweite Anstieg in Folge. Im Juni war die Verbraucherstimmung noch auf ein Rekordtief gefallen. Zudem gingen die Inflationserwartungen von einem hohen Niveau aus etwas zurück./jsl/he