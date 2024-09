FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,10 Prozent auf 134,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,18 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen etwas zu.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Die am Vormittag veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland bewegten die Anleihen nicht. Im August ist die deutsche Inflationsrate erstmals seit drei Jahren unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen im August mit einer Rate von 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat so wenig wie seit März 2021 nicht mehr. Es handelte sich allerdings nur um eine zweite Schätzung. Eine erste Schätzung wurde bestätigt.

Die Experten der Dekabank erwarten einen insgesamt ruhigen Handel, schließlich stehen auch am Nachmittag in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Mit Spannung erwartet werden die Zahlen zu den Verbraucherpreisen in den USA, die am Mittwoch auf dem Kalender stehen./jsl/lfi/jha/