Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - US-Arbeitsmarktbericht bewegt kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 127,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,90 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht bewegte den deutschen Anleihemarkt kaum. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde so gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse ein wenig durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.

Das von der Regierungskoalition verabredete Reformpaket spielte am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Mit Steuerentlastungen von zehn Milliarden Euro, flexibleren Arbeitsverträgen und massivem Abbau von Bürokratie wollen Union und SPD Deutschland aus der Wirtschaftskrise führen. Im Koalitionsausschuss verständigten sich die Spitzen der Regierungsparteien auf ein Reformpaket mit 34 Punkten, das auch die bereits in die Wege geleiteten Reformen in den Bereichen Rente und Gesundheit umfasst. Der Vize-Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Jens Boysen-Hogrefe, erwartet von dem Reform-Paket der Koalition allerdings keine großen Impulse für die Konjunktur./jsl/he