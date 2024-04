FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht nachgegeben. Gegen Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 131,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,45 Prozent.

Nachdem die Anleihekurse am Mittwoch deutlich gefallen waren, verlief der Handel am Donnerstagvormittag ruhig. Auslöser der Vortagsverluste waren Inflationsdaten aus den USA, die einen hartnäckigen Teuerungsdruck ergaben. Zinssenkungen der US-Zentralbank Federal Reserve könnten sich daher weiter hinauszögern. Dies ließ an den Kapitalmärkten die Renditen steigen.

Demgegenüber dürfte die EZB am Nachmittag eine erste Zinssenkung für die kommende Sitzung im Juni verbal vorbereiten. Nach seinen Beratungen gibt der geldpolitische Rat seine Entscheidungen bekannt. Zunächst dürften die Leitzinsen jedoch stabil gehalten werden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bis zuletzt argumentiert, im Juni verfüge man über mehr Informationen, um Entscheidungen zu treffen./bgf/jsl/nas