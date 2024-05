FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,05 Prozent auf 130,81 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug stabil 2,51 Prozent.

Der Wochenbeginn dürfte eher ruhig ausfallen. Entscheidende Konjunkturdaten stehen erst im Verlauf der Woche auf dem Programm. Aus den Reihen der Zentralbanken melden sich zwar einige Redner zu Wort, allerdings nicht das Führungspersonal aus der ersten Reihe. An den Finanzmärkten dreht sich derzeit viel um die Frage, wann große Notenbanken wie insbesondere die US-Währungshüter ihre Geldpolitik lockern könnten./bgf/jha/