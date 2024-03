FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 133,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug relativ stabil 2,30 Prozent.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Anleihemarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Im Euroraum werden unter anderem Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. In den USA werden Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2023, die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und das Konsumklima der Uni Michigan veröffentlicht./bgf/mis