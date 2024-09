FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,03 Prozent auf 134,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,22 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum haben sich im September weiter verschlechtert. So fiel der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Es war der dritte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten hingegen eine Verbesserung erwartet. "Die Konjunktur in Euroland bleibt unter Druck", hieß es von Sentix. Beim erneuten Stimmungsdämpfer sei die deutsche Wirtschaft "maßgeblich beteiligt". Anfängliche deutlichere Verluste machte der Bund-Future nach den Daten größtenteils wieder wett.

Die Finanzmärkte warten bereits auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Angesichts der trüben wirtschaftlichen Lage in der Eurozone und der zuletzt gesunkenen Inflationsrate gilt eine Leitzinssenkung als sicher. Der weitere Zinspfad danach ist jedoch unklar. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wird mit ein bis zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Umfang bis zum Jahresende gerechnet. "Es kommt daher insbesondere auf die Kommunikation von EZB-Präsidentin Lagarde an."/jsl/nas