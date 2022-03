FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 157,10 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,65 Prozent. In dieser Woche war sie mit 0,74 Prozent auf den höchsten Stand seit Februar 2018 gestiegen.

Am Donnerstag blicken Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und für den gesamten Währungsraum auf dem Programm. In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die die Richtung für den am Freitag erwarteten monatlichen Jobbericht der Regierung vorgeben. Zur Geldpolitik äußern sich einige prominente Vertreter aus den Zentralbanken./bgf/stk