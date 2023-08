FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag merklich gestiegen. Bis zum Nachmittag kletterte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,55 Prozent auf 131,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,62 Prozent.

Vor dem Wochenende setzte eine Erholung ein, nachdem die Kurse am deutschen Rentenmarkt bereits seit etwa zwei Wochen tendenziell unter Druck gestanden hatten. Vor allem die Spekulation auf weiter steigende Zinsen hatte den Renditen in den vergangenen Handelstagen Auftrieb verliehen und die Kurse im Gegenzug belastet. Gestützt wurden die Anleihen am Freitag auch durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten.

Die Daten zur Inflationsentwicklung in der Eurozone bewegten den Markt nicht. Bei der zweiten Schätzung für den Juli wurden die Zahlen der ersten Schätzung bestätigt. Die Inflationsrate fiel demnach leicht auf 5,3 Prozent. Die Kerninflationsrate verharrte jedoch bei 5,5 Prozent. Das Inflationsziel der EZB von mittelfristig zwei Prozent wird nach wie vor klar überschritten. Die EZB hatte zuletzt im Juli ihre Leitzinsen erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Das weitere Vorgehen ließ sie jedoch offen. In den USA wurden am Nachmittag keine Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he