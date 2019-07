FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag wenig verändert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 174,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,38 Prozent. Am Vortag war die Rendite kurzzeitig auf ein Rekordtief von 0,38 Prozent gefallen.

Der Anleihemarkt ist nach den deutlichen Kursausschlägen am Vortag wieder in ruhigeres Fahrwasser geraten. Am Vortag hatte noch die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für kurzzeitigen Rückenwind gesorgt und der Bund-Future war zeitweise auf ein Rekordhoch bei 174,92 Punkte gestiegen.

Allerdings hatte der Bund-Future seine Gewinne rasch abgegeben. EZB-Präsident Mario Draghi hatte zwar eine baldige geldpolitische Lockerung in Aussicht gestellt, gleichzeitig jedoch Rezessionsängste gedämpft. Damit wurden auch die Perspektiven für eine starke Lockerung verringert, was die Anleihen belastete.

Etwas gedrückt wurden die Anleihen am Freitag durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. Die US-Wirtschaft hat nach einem starken Jahresauftakt im zweiten Quartal zwar an Fahrt verloren. Sie bleibt jedoch auf Wachstumskurs und die Abschwächung fiel geringer aus als erwartet. "Das Wachstum hat deutlich positiv überrascht", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Daten. "Der starke Konsumzuwachs ist vor dem Hintergrund des schwachen Plus im ersten Quartal zwar zu relativieren, zeigt aber, dass die Konjunktur solide ist."

Italienische Anleihen weiteten ihre Kursverluste vom Vortag aus, nachdem sie bereits am Donnerstag nach einem kurzzeitigen Anstieg unter Druck geraten waren. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg um 0,06 Prozentpunkte auf 1,58 Prozent./jsl/fba