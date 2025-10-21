21.10.2025 10:52:38

Deutsche Anleihen: Stabilisierung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag weiter stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,11 Prozent auf 130,15 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,56 Prozent.

Am Freitag hatte die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen nicht nachhaltig gestützt. Seit Wochenbeginn fehlt es dem Markt an Impulsen.

Der leere Datenkalender könnte eine abwartende Haltung der Anleger an den Staatsanleihemärkten begünstigen, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Gespannt aber dürften die Investoren im Laufe der Woche zunächst darauf blicken, ob sich in der laufenden Berichtssaison der Unternehmen weitere Indizien ergeben, die auf Risiken im US-Bankensektor hinweisen.

Am Ende der Handelswoche erst sollten dann die verspäteten US-Inflationszahlen für September dem Vakuum an makroökonomischen Datenimpulsen aus den USA entgegenwirken, fuhr Arnold fort. Wegen der Schließung vieler US-Bundesbehörden im Zuge des "Shutdowns" werden derzeit viele Konjunkturdaten nicht wie gewohnt veröffentlicht./la/jsl/jha/

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Handelskonflikt: ATX behauptet sich mit Gewinnen -- DAX gibt leicht nach -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag fester. Der DAX bewegt sich unterdessen etwas nach unten. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen