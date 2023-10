FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Tag gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,20 Prozent auf 127,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,91 Prozent. Sie liegt nicht weit von dem Anfang Oktober markierten 12-Jahres-Hoch von gut drei Prozent entfernt.

Bemerkungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Vorabend hatten am Anleihemarkt keinen bleibenden Effekt. Der Fed-Vorsitzende ließ die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen offen, sagte aber auch, dass die Notenbank angesichts der aktuellen Unsicherheiten und Risiken vorsichtig vorgehen werde. An den Märkten wurden die Äußerungen als Hinweis auf vorerst stabile Leitzinsen gedeutet.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nur wenige auf dem Programm. Daten aus Deutschland bestätigten am Morgen das Bild stark fallender Erzeugerpreise, was vor allem auf einen statistischen Effekt infolge des drastischen Anstiegs der Energie- und Rohstoffpreise im vergangenen Jahr zurückgeht. Ansonsten ist der Datenkalender weitgehend leer.

/bgf/jha/