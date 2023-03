FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 131,60 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,64 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der Vorwoche markierten Höchststands seit dem Jahr 2011.

Zu Beginn der Woche steht in Europa das Konjunkturbarometer des Analyseinstituts Sentix auf dem Programm. Der Indikator wird von Analysten vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen Berichtsmonat geschätzt. Daneben werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel im Euroraum veröffentlicht. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet./bgf/mis