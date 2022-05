FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag zu Handelsbeginn stark zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 1,13 Prozent auf 154,64 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,89 Prozent. Sie hat sich damit wieder deutlich von dem am Montag markierten Achtjahreshoch von 1,19 Prozent entfernt.

Marktteilnehmer erklärten die hohe Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren mit der trüben Stimmung an den Finanzmärkten. Für Ernüchterung sorgen unter anderem neue Corona-Infektionen in der chinesischen Metropole Shanghai, die baldigen Lockerungen der scharfen Virus-Beschränkungen entgegenstehen. Die Einschränkungen stellen eine Bürde für den Welthandel dar, da der Hafen in Shanghai eine große Bedeutung für die internationale Güter-Schifffahrt hat.

Am Donnerstag stehen unterdessen nur wenige Konjunkturdaten mit breiter Marktwirkung auf dem Programm. Von Interesse dürften US-Preisdaten von der Unternehmensebene sein. Sie dürften die leicht rückläufige Inflation, die am Vortag schon Verbraucherpreisdaten abgebildet hatten, bestätigen. In den USA werden zudem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet, die Hinweise auf den Zustand des Jobmarkts geben./bgf/eas