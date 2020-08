FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten die durchwachsene Aktienmarktstimmung als Grund. Sichere Anlagen waren daher gefragt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 176,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,47 Prozent.

Am Dienstag stehen an den Märkten kaum Impulse durch Konjunkturdaten an. Nennenswert sind allenfalls Zahlen vom Immobilienmarkt in den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Ansonsten bleibt es datenseitig weitgehend ruhig. Allerdings äußern sich einige ranghohe Notenbanker, darunter der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos./bgf/jha/