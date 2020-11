FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Der Auftakt fiel eher ruhig aus. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 175,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,55 Prozent.

Als sicher bewertete Anlagen wie Bundeswertpapiere hatten vor einer Woche starke Kursverluste erlitten. Auslöser waren positiv aufgenommene Nachrichten zu einem Corona-Impfstoff. Seither haben Bundesanleihen einen Teil dieser Verluste wieder wettmachen können.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Notenbankvertreter. Aus den Reihen der EZB treten Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos an die Öffentlichkeit./bgf/jkr/jha/