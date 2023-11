FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,14 Prozent auf 131,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug auf 2,57 Prozent.

Entscheidende Konjunkturdaten sind am Dienstag Mangelware. In den USA werden allerdings einige Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet.

Am Abend richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US- Geldpolitik . Dann veröffentlicht die Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Kurs.

Derzeit werden an den Märkten keinen weiteren Zinsanhebungen durch die Fed erwartet. Vielmehr wird im Zuge einer konjunkturellen Abschwächung auf erste Reduzierungen im kommenden Jahr gesetzt./bgf/jsl