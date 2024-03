FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 133,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,32 Prozent.

Der Wochenbeginn am Rentenmarkt verspricht eher unspektakulär zu werden. Es stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve äußern sich einige ranghohe Vertreter. Im Euroraum dürfte es mangels Konjunkturzahlen überwiegend ruhig bleiben./bgf/jha/