FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gegangen. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 157,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,83 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres tiefsten Stands seit April.

Zu Beginn der neuen Woche stehen Konjunkturindikatoren im Blick. In der Eurozone veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Industrie. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In den USA wird mit dem ISM-Indikator das europäische Pendant dazu erwartet. Außerdem stehen Daten vom Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/jha/