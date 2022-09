FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Zu Handelsbeginn fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 142,87 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundeswertpapiere betrug 1,77 Prozent. Sie bewegt sich damit leicht unter ihrem in der vergangenen Woche markierten Höchststand seit knapp drei Monaten.

Zum Wochenausklang dürften Anleger ein Auge auf Inflationszahlen aus dem Euroraum werfen. Zwar handelt es sich nur um Detaildaten, allerdings bewegt sich die Teuerung auf einem Rekordniveau von 9,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird durch die Entwicklung erheblich unter Druck gesetzt, ihren begonnenen Zinsanhebungskurs zügig fortzusetzen. Sie hat auf die ausufernde Inflation später als andere große Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed oder die Bank of England reagiert./bgf/mis