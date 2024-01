FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Zum Start fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 134,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,27 Prozent.

Ein Top-Thema an den Märkten ist weiterhin die Frage nach Zeitpunkt und Ausmaß der Zinswende in den USA. Am Dienstagabend hatte Direktor Christopher Waller von der US-Zentralbank Fed zwar geldpolitische Lockerungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt, zugleich aber für ein vorsichtiges Vorgehen plädiert. Waller gilt als Befürworter einer eher straffen Zinspolitik.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten. Vormittags veröffentlicht das Statistikamt Eurostat Inflationsdaten für die Eurozone , es handelt sich allerdings lediglich um Detaildaten.

Am Nachmittag werden in den USA unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel erwartet, die Hinweise auf den wichtigen privaten Verbrauch geben./bgf/tih