FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Kursverlusten in den Handel gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 147,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 1,53 Prozent. Sie bewegt sich damit leicht unter dem am Vortag markierten Zweimonatshoch.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Konjunkturzahlen aus Europa und den USA. Diesseits des Atlantiks werden die Einkaufsmanangerindizes von S&P Global für die Industrie erwartet. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensumfrage unter leitenden Angestellten, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur gibt. In den USA steht mit dem ISM-Index eine vergleichbare Zahl auf dem Programm./bgf/jha/