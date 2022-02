FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag stabil in den Handel gestartet. Am Morgen stagnierte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future auf 165,32 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,26 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten des Euroraums hielten sich die Kursbewegungen zu Handelsbeginn in Grenzen.

In den vergangenen Tagen waren sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere gefragt. Grund ist die Krise an der ukrainisch-russischen Grenze. Zuletzt sind allerdings Hoffnungen auf eine leichte Entspannung aufgekeimt. Am Montag hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow die Fortsetzung von Verhandlungen empfohlen. Die US-Regierung rief dennoch ihre Bürger auf, Belarus unverzüglich zu verlassen.

An Daten dürften die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts Beachtung finden. Der Indikator gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage in Deutschland. Es wird mit einer Stimmungsaufhellung unter den befragten Finanzexperten gerechnet./bgf/jha/