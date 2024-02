FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag stabil in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen in etwa auf Vortagsniveau bei 133,97 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,32 Prozent.

Im Euroraum stehen am Vormittag keine entscheidenden Konjunkturzahlen auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. In den USA werden am Nachmittag die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet. Sie sind für die Geldpolitik der US-Zentralbank von Belang. Aus den Notenbanken äußern sich im Tagesverlauf einige prominente Redner, darunter der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane.

Kursgewinne verzeichneten am Morgen japanische Staatsanleihen. Ausschlaggebend waren Äußerungen aus der japanischen Notenbank. Vizechef Shinichi Uchida sagte, dass es aus seiner Sicht selbst im Fall einer geldpolitischen Wende keine raschen und anhaltenden Zinsanhebungen geben werde. Die Frage, wann sich Japan von seiner extrem lockeren Geldpolitik verabschiedet, steht seit einigen Wochen im Fokus. Viele Analysten können sich eine erste Straffung in den kommenden Monaten vorstellen./bgf/stk