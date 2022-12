FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag stabil in die neue Handelswoche gegangen. Am Vormittag lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf dem Niveau vom Freitag bei 137,60 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,15 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten im Euroraum fiel der Wochenauftakt zunächst ruhig aus.

Zum Wochenstart richten sich die Blicke auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima, das als wichtiges Konjunkturbarometer gilt. Es wird mit einer moderaten Aufhellung gerechnet. Zuletzt hatten sich auch andere Stimmungswerte und einige Wirtschaftsdaten etwas gebessert. Das hat Hoffnungen geweckt, dass der wirtschaftliche Abschwung infolge des Ukraine-Kriegs nicht ganz so heftig ausfällt wie befürchtet./bgf/stk